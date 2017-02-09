13:01
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Большой тираж

Госдеп обвинил МИД Турции во лжи об убийстве посла РФ

«Интерфакс» (Россия). Полностью лишенными оснований и «лживыми» назвал представитель американского госдепартамента Джон Кирби заявления о причастности США к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова.

 

«Это совершенно абсурдные обвинения, абсолютно лживые и абсолютно не имеющие в основе ни грамма правды», - сказал он на брифинге в ведомстве.

 

Читайте по теме
МИД Кыргызстана осудил убийство Андрея Карлова

Дипломат сделал заявление в ответ на просьбу прокомментировать слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что к убийству причастен сторонник находящегося в США турецкого оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена, которого Вашингтон не выдает Анкаре, несмотря на многочисленные требования.

 

Кирби сообщил, что госсекретарь США Джон Керри в телефонной беседе с Чавушоглу «выразил озабоченность исходящей от Турции риторикой, касающейся американской причастности, молчаливой поддержки этого ужасающего убийства, только потому, что Гюлен находится в США».

 

http://www.interfax.ru/world/542350
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/42026/
Версия для печати
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт