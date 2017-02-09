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Новейший китайский средний многоцелевой вертолет AC352 совершил первый полет

«Жэньминь жибао» (Китай). Новейший китайский средний многоцелевой вертолет AC352, разработанный компанией AVIC совместно с французской корпорацией «Eurocopter», совершил первый полет в Харбине. Его разработка заполнила пробелы китайской гражданской авиации в сфере вертолетов уровня 7 тонн.

 

 

Максимальная взлетная масса АС352 - 7 тонн, вертолет разработан по стандартной схеме, в кабину помещается 14-16 человек. Он может использоваться для операций поиска и спасательных работ, транспортировки, экстренной медицинской помощи и операций в приморских и морских зонах.

 

На сегодня компания AVIC уже способна разрабатывать вертолеты 3-го поколения, а также достигла прорыва в ряду ключевых технологий вертолетов 4-го поколения.

 

http://russian.people.com.cn/n3/2016/1220/c31517-9157207.html
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/42029/
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