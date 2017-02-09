В США опубликовали доклад о российских хакерах, ворующих «миллионы в день»

РИА «Новости» (Россия). Американская компания White Ops опубликовала доклад, в котором утверждается, что выявлена крупнейшая мошенническая операция в Интернете, якобы осуществленная «российскими киберпреступниками» и позволяющая красть у СМИ и компаний до $5 миллионов в день.

На сайте компании говорится, что она специализируется на защите цифровой рекламы, а также предлагает решения по оптимизации и контролю в рекламной индустрии.

В отчете утверждается, что компания якобы зафиксировала подобную деятельность в сентябре 2015 года. При этом в отчете не приводятся имена преступников и доказательств их связи с РФ.

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В отчете утверждается, что в рамках данной схемы якобы создано более 250 тысяч поддельных сайтов, которые похожи на страницы известных СМИ или компаний. Кроме того, по утверждению компании, группа обладает более чем 570 тысячами поддельных IP-адресов, которые создают видимость просмотров материалов на поддельных сайтах. Утверждается, что выделенные серверы группы, которых насчитывается от 800 до 1200, расположены в США и Нидерландах.

«Methbot поднимает рекламное мошенничество на совершенно новый уровень сложности и масштаба. Самые дорогие рекламы в Интернете — это полномасштабные видео-рекламы на именных брендовых сайтах, которые показываются пользователям, которые зарегистрированы в социальных сетях и которые проявляют признаки «вовлеченности», — заявил исполнительный директор компании Майкл Тиффани.

Это не первое обвинение в адрес якобы «российских хакеров». В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось.

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Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки «смехотворными».

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

https://ria.ru/world/20161221/1484179644.html