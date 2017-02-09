Туркменистан обвинил Иран в неуплате долга в $2 миллиарда

«Хроника Туркменистана». Иран, два месяца назад заявлявший, что больше не нуждается в туркменском газе, теперь обеспокоен угрозами Туркменистана прекратить подачу газа в зимний период, когда потребность в газе достигает своего пика.

Туркменистан утверждает, что с 2012 года Иран задолжал уже $2 миллиарда за поставки туркменского газа.

Информагентство Fars со ссылкой на неназванных представителей иранских властей сообщило, что Иран полностью прекратит закупки газа в Туркменистане в случае, если Ашхабад продолжит требовать выплату долга.

На данный момент, помимо Китая, Иран является одним из двух импортеров туркменского газа.

http://www.chrono-tm.org/2016/12/turkmenistan-obvinyaet-iran-v-neuplate-dolga-v-2-mlrd/