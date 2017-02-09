Узбекистан обсудит смягчение визового режима с Таджикистаном

«Подробно.uz» (Узбекистан). В начале будущей недели в Душанбе запланировано проведение очередного заседания межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству. Сопредседателями комиссии являются вице-премьер РУз Рустам Азимов и первый вице-премьер РТ Давлатали Саид.

На заседании Таджикистан и Узбекистан смогут договориться об открытии наземных сообщений между государствами – железнодорожного и автобусного. По данным источника в правительстве Таджикистана, в ближайшее время на границе двух государств откроют новые контрольно-пропускные пункты, также налаживается сотрудничество таможенных ведомств.

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На душанбинской встрече стороны также могут рассмотреть вопросы, связанные со смягчением визового режима, который ввели в сентябре 2000 года.

В начале 2017 года Ташкент планирует организовать в Душанбе грандиозную выставку товаров, произведенных в Узбекистане, – от узбекского автопрома до продуктов питания. По итогам выставки в Душанбе пройдет первый в истории стран бизнес-форум таджикских и узбекских деловых кругов.

Таджикистан и Узбекистан в ближайшее время могут договориться по вопросам обмена студентами. Не исключено, что будут налажены вопросы, связанные с организацией взаимных поездок творческих коллективов двух государств.

Напомним, в конце ноября Таджикистан и Узбекистан договорились об открытии авиасообщения между Ташкентом и Душанбе в начале 2017 года.

http://podrobno.uz/cat/politic/rustam-azimov-obsudit-v-dushanbe-smyagchenie-vizovogo-rezhima-s-tadzhikistanom-/