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Смог накрыл 1,88 миллиона квадратных километров территории Китая

«Жэньминь жибао» (Китай). В последние дни многие китайские районы столкнулись с проблемой серьезного загрязнения воздуха. Согласно данным мониторинга, обнародованным Министерством охраны окружающей среды КНР, площадь территорий, оказавшихся во власти смога, достигла 1,88 миллиона квадратных километров.

 

Качество воздуха в 50 китайских городах оценивалось как «серьезное загрязнение». Наивысший, «красный» уровень тревоги объявили в 28 городах, включая Пекин, Тяньцзинь и Шицзячжуан, «оранжевый» уровень тревоги - в 20 городах.

 

В частности список самых загрязненных городов возглавил Шицзячжуан.

 

http://russian.people.com.cn/n3/2016/1223/c31516-9158393.html
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/42189/
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