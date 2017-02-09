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«Левада-центр» назвал важнейшие события 2016 года по мнению россиян

«Известия» (Россия). Россияне назвали важнейшими событиями года рост цен и избрание Дональда Трампа президентом США. Как показали результаты исследования, за эти два варианта в рейтинге важнейших событий 2016 года отдали голоса 30 и 28 процентов россиян.

 

23 процента респондентов более важными посчитали спортивные события: Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде из-за допингового скандала.

 

По мнению 22 процентов опрашиваемых, важнейшим событием стал вооруженный конфликт в Сирии, 20 процентов россиян на первое место поставили гибель детей на озере в Карелии.

 

18 процентов назвали наиболее значимым событием уходящего года арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки. Еще 17 процентов отметили праздничный парад 9 мая.

 

По 15 процентов россиян считают важнейшими событиями 2016 года послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и вооруженные столкновения в Донбассе.

 

Далее идут: наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки (14 процентов); выборы депутатов Государственной думы, арест заместителя начальника антикоррупционного комитета МВД Дмитрия Захарченко и восстановление отношений с Турцией (по 13 процентов); крушение Boeing в Ростове-на-Дону (12 процентов); продление санкций против России (11 процентов); «прямая линия» с Владимиром Путиным, чемпионат Европы по футболу и замена индексации пенсий единовременной выплатой 5 тысячи рублей (по 10 процентов).

 

http://izvestia.ru/news/653644#ixzz4TcvBVi4o

 
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/42190/
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