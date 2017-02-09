13:02
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Большой тираж

Джизакский район переименуют в честь Шарафа Рашидова

«Подробно.uz» (Узбекистан). На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана принято решение о переименовании Джизакского района Джизакской области в честь Шарафа Рашидова.

 

Предложение об этом внесено в парламент кабинетом министров республики. Соответствующий документ направлен для одобрения в Сенат. Решение о переименовании района принято с учетом заключений территориальной и республиканской комиссий по наименованию и переименованию географических объектов.

 

Шараф Рашидов (1917−1983) − советский государственный и политический  деятель, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР (1959−1983).

 

http://podrobno.uz/cat/obchestvo/dzhizakskiy-rayon-pereimenuyut-v-chest-sharafa-rashidova/

 
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/42192/
Версия для печати
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт