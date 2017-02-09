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В Korean Air к буйным пассажирам будут применять электрошокеры

РИА «Новости» (Россия). Южнокорейская авиакомпания Korean Air намерена применять электрошокеры для усмирения буйных пассажиров и предотвращения инцидентов на борту самолета.

 

Об этом решении объявили на пресс-конференции в Сеуле в образовательном центре Korean Air.

 

Авиакомпания заверила, что будет прибегать к помощи электрошокеров только при возникновении непосредственной угрозы жизни пассажиров и экипажа. Всех членов экипажей обучат способам нейтрализации нарушителей спокойствия во время полетов.

 

По данным авиакомпании, в 2014 году отмечено 354 инцидента во время полетов, что на 74 процента больше, чем годом ранее. В 2015-м Korean Air насчитала 381 инцидент, связанный с нарушением запрета на курение, ссорами и проявлением насилия на почве алкогольного опьянения во время полетов.

 

https://tengrinews.kz/strange_news/Korean-Air-budut-primenyat-elektroshokeryi-buynyih-308917/

 
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/42396/
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