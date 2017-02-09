США сохранили мировое лидерство по продажам оружия

The New York Times (США). В 2015 году США сохранили за собой первое место в мире по продажам оружия, подписав контракты на поставки вооружений на общую сумму около $40 миллиардов, говорится в докладе исследовательской службы конгресса.

Ближайший конкурент США на рынке вооружений - Франция. Однако этой стране удалось продать оружие на сумму около $15 миллиардов.

Уточняется, что крупнейшими покупателями вооружения в 2015 году стали Катар с контрактами на сумму более $17 миллиардов, Египет с $12 миллиардами. Саудовская Аравия заняла третье место, подписав контракты на $8 миллиардов.

Объемы торговли оружием во всем мире упали на $9 миллиардов: с $89 миллиардов в 2014 году до $80 миллиардов в 2015-м. При этом Франции и США удалось увеличить продажу вооружений в 2015 году, а их выручка увеличилась на $9 и $4 миллиарда.

Доходы России в 2015 году от продажи оружия в целом остались на уровне 2014-го - $11,1 миллиарда.

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/12/27/n_9503663.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=all