Роскосмос готовит эксперимент по 3D-печати живых тканей на орбите

«Известия» (Россия). Российские ученые одобрили подготовку и проведение на борту МКС эксперимента по 3D-печати живых тканей. В ближайшее время начнется согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру при использовании магнитного 3D-биопринтера.

По словам директора департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации Валентина Уварова, проект ТЗ на эксперимент уже разработан. Далее начнется разработка и согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру.

Дата эксперимента не афишируется. Как отметил Уваров, данное решение принимает Роскосмос.

Заниматься подготовительной частью эксперимента и его реализацией будут специалисты РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

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