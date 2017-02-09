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Самые состоятельные люди мира за год разбогатели на $237 миллиардов

Bloomberg (США). Состояние богатейших людей планеты за 2016 год увеличилось до $4,4 триллиона. Таким образом, они стали богаче на $237 миллиардов, или на 5,7 процента.

 

Первое место по увеличению богатства занял американский инвестор Уоррен Баффетт. У него денег прибавилось сразу на 19 процентов - до $71,4 миллиарда. Помогло миллиардеру в этом удорожание стоимости Berkshire Hathaway Inc. после победы Дональда Трампа.

 

Как отмечает Bloomberg, именно неожиданное изменение политической картины в США стало одним из факторов, обогативших и без того небедных бизнесменов.

 

Что касается первого места по размеру состояния, то оно по-прежнему остается за главой Microsoft Биллом Гейтсом. В его копилке $91,5 миллиарда.

 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/953490/samyie_sostoiatielnyie_liudi_mira_za_ghod_razboghatieli_na_237_mlrd
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/42537/
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