13:02
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Большой тираж

В Китае началось строительство транспортного коридора за $6,6 миллиарда

«Синьхуа» (Китай). На юге Китая началось строительство транспортного коридора протяженностью 24 километра, который оценивается в 46 миллиардов юаней (около $6,6 миллиарда).

 

Планируется, что транспортный коридор будет состоять из автомобильного тоннельно-мостового перехода и искусственных островов. Он соединит берега через устье реки Чжуцзян. После завершения строительства время в пути между сторонами залива сократится с нынешних двух часов до 20 минут.

 

Движение будет осуществляться по восьми полосам в двух направлениях, а проектная скорость движения по тоннельно-мостовому переходу должна составить 100 километров в час.

 

Ранее сообщалось, что власти КНР планируют в течение трех ближайших лет инвестировать около $725 миллиардов в проекты по строительству транспортной инфраструктуры.

 

https://vlast.kz/novosti/21072-v-kitae-nacalos-stroitelstvo-transportnogo-koridora-za-66-milliarda.html
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/42539/
Версия для печати
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт