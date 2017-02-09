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В Китае запустили высокоскоростную железнодорожную магистраль Шанхай – Куньмин

«Жэньминь жибао» (Китай). Последний участок высокоскоростной железнодорожной магистрали Шанхай - Куньмин сдали в эксплуатацию, что означает открытие движения по всей ВСМ. Таким образом, в Китае в основном сформирована сеть ВСМ, в которую входят восемь линий, пересекающих территорию страны вдоль и поперек.

 

 

Введенный в строй участок ВСМ Шанхай - Куньмин соединяет административный центр провинции Гуйчжоу город Гуйян с Куньмином - административным центром провинции Юньнань.

 

На участке протяженностью 463 км расположено 10 станций. На начальной стадии скорость движения поездов по нему будет составлять 300 км/ч.

 

 

ВСМ Шанхай - Куньмин, проходящая через пять провинций и один город центрального подчинения, является самой протяженной пассажирской железнодорожной магистралью в стране в направлении с востока на запад. Ее длина составляет 2252 км.

 

После открытия движения на ВСМ время, за которое можно доехать из Куньмина до Пекина, сократится с 33 до 12 часов.

 

 

Общая протяженность действующих в Китае железнодорожных линий составляет более 120 тысяч км, более 20 тысяч км из них - ВСМ. Протяженность железнодорожных линий в западных районах страны превышает 50 тысяч км.

 

http://russian.people.com.cn/n3/2016/1229/c31518-9160539.html

 
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/42540/
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