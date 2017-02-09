13:02
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Большой тираж

Российские миллиардеры разбогатели на $29 миллиардов из-за победы Трампа

Forbes (США). После победы на выборах президента США Дональда Трампа совокупное состояние российских миллиардеров возросло на $29 миллиардов.

 

Более всего выросло состояние главы компании «Новатэк» Леонида Михельсона (на $1,9 миллиарда, достигнув $18,2 миллиарда). В марте 2016 года состояние Михельсона оценивалось в $14,4 миллиарда.

 

Выросло состояние и бизнесмена Геннадия Тимченко. Рост котировок «Новатэка» на 16 процента привел к росту стоимости его доли в 23 процента на $1,8 миллиарда.

 

После победы Дональда Трампа каждый американский бизнесмен разбогател в среднем на 2,8 процента, а российский – на 7,1 процента.

 

http://vz.ru/news/2017/1/10/852743.html
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/42893/
Версия для печати
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт