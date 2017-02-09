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В Узбекистане в 2017 году построят и отремонтируют 260 км автомобильных дорог

«Подробно.uz» (Узбекистан). В соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиеева в 2017 году построят и реконструируют 260 км автомобильных дорог.

 

В список включены только сдающиеся в эксплуатацию дороги на республиканском уровне. В некоторых регионах продолжаются начатые работы в общей сложности на 258 км дорог.

 

Для строительства и реконструкции дорог направят 1 триллион 550 миллиард сумов (33,1 миллиона сомов. – Прим. ИА «24.kg») за счет дорожного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.

 

Средства также выделяются для приобретения оборудования, дорожно-ремонтной техники, для содержания и текущего ремонта автодорог общего пользования, для оплаты проектно-изыскательных работ на перспективу, а также для ремонта межхозяйственных автомобильных дорог местного значения.

 

http://podrobno.uz/cat/economic/v-uzbekistane-v-2017-godu-budet-postroeno-i-rekonstruirovano-260-km-avtomobilnykh-dorog/
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/42895/
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