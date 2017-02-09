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Корпорация Google поглотила подразделение Twitter

Тengrinews (Казахстан). Компания Alphabet (владелец Google) решила приобрести у Twitter подразделение Fabric, занимающееся созданием инструментов мобильной разработки. Финансовые детали, включая стоимость сделки, не разглашаются.

 

«Сегодня мы начинаем новую главу в истории Fabric и рады сообщить, что подписали соглашение о его поглощении Google и о переходе команды в группу разработчиков Google», - говорится в сообщении компании.

 

Twitter запустила сервис Fabric в 2014 году. В настоящее время он используется более чем 580 тысячами разработчиков мобильных приложений. Fabric объединял ранее приобретенные Twitter сервисы: Crashlytics (сервис информирования о сбоях в работе приложений) и MoPub (сервер для объявлений, инструментарий для создания рекламы и расширенная технология RTB - торг в реальном времени).

 

В Alphabet сообщили, что команда Fabric вольется в подразделение Google’s Developer Product Group и будет работать с командой Firebase, которая занимается созданием и выпуском инструментария для мобильных разработчиков и приобретена Google за несколько дней до запуска Fabric.

 

По условиям сделки Google получит сервис для отслеживания сбоев в приложениях Crashlytics. Покупатель не стал раскрывать, сколько сотрудников Twitter перейдет в Google по итогам сделки.

 

https://tengrinews.kz/internet/korporatsiya-Google-poglotila-podrazdelenie-Twitter-310382/
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/43498/
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