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Пол Маккартни попытается отсудить права на свои песни

«Интерфакс» (Россия). Основатель The Beatles Пол Маккартни подал иск к компании Sony/ATV, чтобы получить авторские права на песни, написанные им за время участия в группе.

 

Согласно заявлению Маккартни, он передавал права на песни, написанные в соавторстве с Джоном Ленноном в период с 1962 по 1971 год, разным издателям. В 1980-е певец Майкл Джексон купил права на песни Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Затем он разделил их с компанией Sony/ATV. Джексон умер в 2009 году, а в 2016-м права на песни полностью перешли к Sony.

 

Маккартни надеется, что сможет продавать свое творчество не позднее 5 октября 2018 года.

 

http://www.interfax.ru/culture/546001
Ссылка: http://org.24.kg/bolshoj_tirazh/43499/
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