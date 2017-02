Пол Маккартни попытается отсудить права на свои песни

«Интерфакс» (Россия). Основатель The Beatles Пол Маккартни подал иск к компании Sony/ATV, чтобы получить авторские права на песни, написанные им за время участия в группе.

Согласно заявлению Маккартни, он передавал права на песни, написанные в соавторстве с Джоном Ленноном в период с 1962 по 1971 год, разным издателям. В 1980-е певец Майкл Джексон купил права на песни Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Затем он разделил их с компанией Sony/ATV. Джексон умер в 2009 году, а в 2016-м права на песни полностью перешли к Sony.

Маккартни надеется, что сможет продавать свое творчество не позднее 5 октября 2018 года.

http://www.interfax.ru/culture/546001