Обама рассказал, чем займется после прощания с Белым домом

ВВС (Великобритания). Барак Обама уходит с поста президента США с одним из самых высоких рейтингов популярности. По данным различных исследований, 60 процентов американцев с одобрением отзываются о годах его правления.

На последней пресс-конференции на посту президента 55-летний Обама пообещал больше времени проводить с семьей, в первый год после ухода из Белого дома начать писать книгу и некоторое время воздерживаться от публичных выступлений.

О ближайших планах

«Я немного хочу побыть в тишине и некоторое время не слушать постоянно, что я говорю», - сказал Обама.

При этом уходящий президент заявил, что нарушит молчание, если придется защищать «истинные ценности». Среди таких проблем Обама назвал «попытки заставить замолчать политических оппонентов и оказать давление на прессу», создание препятствий для голосования, а также попытки выслать из страны нелегальных иммигрантов, детьми приехавших в США.

После переезда из Белого дома Обама, его жена Мишель и дочери Малия и Саша будут жить в Вашингтоне. Как сказал Обама, семья останется в Вашингтоне, пока младшая дочь Саша не окончит школу. Старшая дочь Малия осенью начнет учиться в Гарвардском университете.

О России

Барак Обама призвал избранного президента Дональда Трампа не связывать санкции против России с переговорами о ядерном оружии, но в очередной раз высказался за необходимость выстраивания «конструктивных отношений» с Россией.

«Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. В этом заключался подход моего президентства», - сказал Обама.

Он возложил ответственность на Владимира Путина за ухудшение отношений между странами и обвинил Россию в нежелании вести переговоры о дальнейшем сокращении ядерного оружия. По словам Обамы, именно с возвращением Путина на пост президента в 2012 году антиамериканская риторика в России усилилась. По его убеждению, это привело к возвращению духа враждебности и соперничества между странами.

По словам Обамы, санкции в отношении России ввели в первую очередь из-за посягательства на суверенитет Украины, и их отмена должна быть напрямую связана с действиями России в соседней стране.

«Я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь крепкие отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина - это независимая страна», - сказал Обама.

Об отношениях с Трампом

Отвечая на вопрос о его отношениях с Дональдом Трампом, Обама сказал, что провел с ним сердечную встречу, но при этом не питает иллюзий в отношении того, что их связывают общие цели.

По его словам, Трамп победил на выборах на платформе противостояния многим из инициатив, с которыми выступал последние восемь лет президент. Поэтому он будет осуществлять свои собственные идеи и представления на посту президента.

«Я не думаю, что наши взгляды во многом совпадают», - сказал Обама, добавив, что для него приоритет состоит в мирной передаче власти.

Обама отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли он решение около 50 конгрессменов-демократов бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа. Сам он подтвердил, что в пятницу будет присутствовать на церемонии вместе с женой.

Обама официально покинет пост президента в пятницу, когда состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

http://www.bbc.com/russian/features-38672454